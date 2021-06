Por O Dia

Rio - Gabriela Pugliesi usou as redes sociais na manhã desta terça-feira para se declarar para o namorado, Tulio Dek. A influenciadora compartilhou um clique ao lado do amado e deixou um recado romântico na leganda da foto.



"Uma vida é muito pouco, queria mais @tuliodek", escreveu.

Gabriela e Tulio assumiram o relacionamento em maio. Desde então o casal aparece sempre junto nas redes sociais. Antes de assumir o relacionamento, Pugliesi foi vista com um colar do mesmo estilo da pulseira com o nome do artista.A influenciadora se separou de Erasmo Viana, com quem ficou casada por cerca de quatro anos, em fevereiro deste ano. Na época, Gabriela disse que o empresário "errou" com ela, mas não deu mais detalhes.