Cantor BG e Dilsinho - Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 09/06/2021 09:00

Rio - Na semana do Dia dos Namorados, não é só o amor que impera nas relações. A desilusão amorosa é, muitas das vezes, o outro lado da moeda que se faz presente na vida. E é nesse clima de dor de cotovelo que o BG lança 'Ensaiando a Despedida', em parceria com Dilsinho. Além de falar sobre sentimentos dolorosos, a canção traz à tona um dos dilemas clássicos de fim de relacionamento: a dificuldade em dar o último adeus.

"É uma história que acredito que muita gente já viveu ou vai viver um dia. Nós pensamos nas pessoas que querem terminar o relacionamento por não verem nenhum tipo de futuro na relação, mas que não conseguem terminar de fato porque gostam de verdade do outro. Elas ensaiam a despedida, mas sempre rola uma recaída, um beijo que 'ferra com a nossa vida'. Foi a partir disso que essa canção surgiu", revela BG.Nesse sentido, o cantor que entoa versos como "às vezes eu acordo me odiando por me fazer sofrer e continuar te amando" fala que é justamente por essas canções de “fossa” que ele tem mais apreço. "Eu amo escrever músicas tristes, acredito que são as músicas que mais impactam e emocionam até mesmo quem não está vivendo aquela história. Posso dizer que a minha inspiração vem das histórias do povo", confessa o artista.Além de 'Ensaiando a Despedida', Dilsinho e BG já têm um longo histórico de parcerias. 'Pouco a Pouco', 'Pequenos Detalhes' e 'Quarto e Sala' são alguns dos sucessos escritos por BG e gravadas pelo amigo. Para ele, é uma alegria renovar essa parceria."Eu e o Dilsinho já tínhamos o costume de compor juntos. Ele já gravou algumas composições minhas nos trabalhos dele, mas nunca tínhamos gravado nada em parceria. Um belo dia, quando a gente tinha se encontrado para compor, tomei coragem e fiz o convite para participar dessa música. Para minha surpresa, ele topou sem nem pensar duas vezes. Além de um baita artista, é um ser humano com o coração gigante, que me estendeu a mão apostando no novo. Poucos fariam por mim o que ele fez", agradece BG.Por sinal, é Dilsinho quem, no clipe, leva o cantor à casa em que ele viveu sua história de amor para que ele consiga enfrentar então a tão temida despedida. Filmado em uma região menos urbana, BG conta detalhes dos bastidores de gravação. "Ficamos literalmente o dia inteiro isolados no meio do mato sem sinal nenhum e com muitos mosquitos, risos", brinca o cantor.E apesar de ter sido produzido nos últimos meses, o artista garante que os cuidados necessários foram tomados. "Foi gravado no meio da pandemia seguindo todos os protocolos de segurança. A equipe era bem reduzida e todos que estavam no dia da gravação fizeram testes", conta.