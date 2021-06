Paula Fernandes se junta a IL VOLO na regravação de - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:13

Rio - Os italianos do IL VOLO e a cantora brasileira Paula Fernandes celebram juntos o amor e a paixão com uma versão inédita do sucesso mundial do Il Volo, “Grande Amore”, cantado em italiano e português do Brasil. A faixa intensa e comovente já está disponível em todas as plataformas de streaming, comemorando o Dia dos Namorados no Brasil.