RBD - Divulgação

RBDDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 13:31

Rio - Na noite desta quinta-feira, o grupo lançou nas plataformas de música seu ansiosamente aguardado álbum, “Ser O Parecer: The Global Virtual Union”, que reúne alguns dos seus maiores sucessos, em versões ao vivo do show virtual “Ser O Parecer”, evento que reuniu milhares de fãs do grupo pelo mundo em dezembro do ano passado.

fotogaleria

Publicidade

Ainda nesta quinta, o perfil RBD no Instagram também realizou uma live de Christian Chávez com a influencer Eliane Gaellero. Na sequência, às 20h45, foi promovido uma première em seu canal no YouTube.

Retorno do grupo

Publicidade

O primeiro single apresentado pelo grupo foi a emocionante canção “Siempre He Estado Aquí”, disponibilizada em novembro de 2020 como parte do aguardado e histórico comeback do grupo após o hiato de mais de uma década. A faixa é o hino que representa o movimento RBD, que culminou com o concerto virtual ao vivo, no dia 26 de dezembro, quando artistas e fãs se encontraram para concretizar a maior união virtual da história.

Na sequência do sucesso global do show virtual “Ser O Parecer”, o RBD anunciou o relançamento de alguns de seus maiores sucessos em versões gravadas durante o evento global. Posteriormente, o RBD apresentou as faixas “Sálvame - En Vivo”, “Tú Amor - En Vivo”, “Inalcanzable - En Vivo” e “Empezar Desde Cero - En Vivo”.





Tracklist “Ser O Parecer: The Global Virtual Union”:



1. Ser O Parecer

2. Solo Quedate En Silencio

3. Ensename

4. Besame Sin Miedo

5. Inalcanzable

6. Tu Amor

7. Empezar Desde Cero

8. Aun Hay Algo

9. Este Corazon

10. Un Poco De Tu Amor

11. Tras De Mi

12. No Pares

13. Siempre He Estado Aqui

14. Nuestro Amor

15. Rebelde

16. Salvame