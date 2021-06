Lucas Felix e Illy se encontram em Mar de Flores - Jangada

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 11:50 | Atualizado 11/06/2021 14:19

Rio - Às vésperas do Dia dos Namorados, as vozes de Lucas Felix e Illy se encontram numa viagem entre o Rio de Janeiro e a Bahia. "Mar de flores" é o novo single do cantor fluminense com a participação da soteropolitana e faz parte do EP de duetos de Lucas intitulado "Convite". Além de Illy, o álbum tem a presença de Lucy Alves – na já lançada versão de "Lua e Estrela" – Letieres Leite e Mestrinho.

A faixa, que chega hoje às plataformas digitais através da Ditto Music, é um ijexá romântico com o eu-lírico desejando estar com a pessoa amada em locais e paisagens entre Rio e Salvador. "A energia desta canção é mesmo especial. Os sopros, as percussões e a vontade de querer fazer dar certo acabam trazendo uma mensagem positiva para as pessoas, exatamente neste momento em que precisamos tirar forças de algum lugar", descreve Lucas.

Ele conta que admira a voz e as interpretações de Illy há um bom tempo e fez a música pensando mesmo neste encontro. "A inspiração veio da relação de um casal que vive separado, mas que faz de tudo para estar perto. Mandei pra ela, gravamos remotamente e o resultado me encheu de alegria", lembra.

"Esta música é linda, fala de lugares que eu amo e tem muito a minha cara. Eu já adorava as coisas que Lucas tem lançado desde 'Laranjeira' e este convite me deixou muito feliz", conta Illy.

