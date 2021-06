Live São João de Todos traz mais de 40 shows - Divulgação

Live São João de Todos traz mais de 40 showsDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:21 | Atualizado 23/06/2021 13:58

Rio - O São João é uma das principais festas do país e um marco na cultura brasileira. Mas ainda sem a possibilidade de festas presenciais, a empresa Sua Música promove a segunda edição do São João de Todos: o maior festival online de cultura nordestina do Brasil. Tal como no ano passado, o evento contará com lives musicais, tutoriais de culinária, playlists temáticas e muito mais. As comemorações começam já no dia 1° de junho, quando a plataforma entra no clima junino com conteúdos exclusivos, como playlists e jogos festivos.

fotogaleria

Publicidade

Desde o dia 16, diversos nomes como Raí Saia Rodada, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e Solange Almeida fizeram lives musicais no canal do Sua Música no YouTube. Para a segunda e última semana do São João de Todos teremos shows de Eric Land, Mastruz com Leite, Limão com Mel e mais.

“Nós apostamos em um lineup democrático, trazendo nomes da nova geração, como Tarcísio do Acordeon e o Vitor Fernandes, mas também artistas que estão há mais tempo na música, como o Fulô de Mandacaru e o Mastruz com Leite. Misturamos o forró, o piseiro, o brega funk... vários ritmos para mostrar como a cultura nordestina é diversa”, explica a diretora comercial Marcela D’Arrochella.

Publicidade

Os shows vão até o dia 27 de junho e serão transmitidos de uma cidade cenográfica montada em Fortaleza especialmente para o evento. A apresentação das lives será com os influenciadores Shylton Fernandes e Niara Meireles.

Essa será a segunda edição do São João de Todos. No ano passado, o festival alcançou mais de 20 milhões de visualizações nas lives.

Publicidade

Além das atrações musicais, o canal Mete Dança, parceiro do Sua Música, está encarregado de produzir diversos vídeos de coreografias juninas e desafios para o público fazer em casa. O festival também contará com uma websérie gastronômica de 8 episódios em que a chef Marina Araújo ensinará a preparar pratos típicos da culinária nordestina.

Toda a produção do evento segue os protocolos de prevenção à COVID-19, respeitando as normas de higiene e distanciamento social.

Publicidade

Programação da segunda semana do festival:



23/06 (quarta-feira) - 19h



Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

Bonde do Brasil



24/06 (quinta-feira) - 19h



Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin



25/06 (sexta-feira) - 19h30



Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite



26/06 (sábado) - 17h30



Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Wallas Arrais

Limão com Mel



27/06 (domingo) - 16h30



Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha