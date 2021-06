Olivia Rodrigo - Divulgação

Publicado 23/06/2021 15:54

Rio - Após quebrar recordes de vendas e streams em plataformas de música, Olivia Rodrigo anunciou a data de seu primeiro concerto virtual. Além do sucesso internacional, a cantora norte-americana de 18 anos já conquistou um disco de platina dupla no Brasil com seu álbum de estreia, "Sour" (azedo, em inglês). O primeiro show da artista será transmitido pelo YouTube, no dia 30 de junho.

"Como eu nunca fui ao baile de formatura, eu queria dar uma pequena festa de formatura com minha galera favorita (vocês, obviamente)", escreveu a artista em seu Instagram, nesta quarta-feira (23). O conceito da atração se refere às festas de formatura que fazem parte da cultura dos EUA, mas não acontecerão este ano devido à pandemia do coronavírus. Como parte da divulgação do show, Olivia chegou a visitar alguns fãs e convidá-los para o "baile especial".

No Brasil, os admiradores da cantora lamentaram não ter a oportunidade de encontrar a compositora presencialmente. "Imagina estar de boa na sua casa e do nada a Olivia Rodrigo na sua porta... Deus tem seus preferidos mesmo", declarou um usuário do Twitter. Mas Olivia já garantiu, em entrevista ao "Fantástico", que pretende visitar o país após a pandemia.

"Os fãs brasileiros são incríveis, apaixonantes. Estou muito animada para ir ao Brasil e conhecer todos pessoalmente um dia desses. Quando tudo estiver seguro, eu estarei aí", assegurou. Até o momento, a cantora teen é a artista internacional que passou mais tempo no topo da parada de álbuns mais escutados por brasileiros no Spotify.

