Mastruz com Leite - Divulgação

Mastruz com LeiteDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 13:30

Rio - A agência Atabaque e a Nikita Music Digital estão trazendo artistas para o streaming. E para aquecer o inverno, estão lançando uma playlist com os melhores artistas do Forró Nacional. Nomes como Flávio José, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Cavalo de Pau, Junior Vianna e muitos outros, estão reunidos no https://festa-junina.atabaque.biz/ para quem quer fazer seu Arraial em casa.