'Forró Miudinho' está em cartaz no Teatro Petra Gold, no LeblonFoto: Debora Garcia

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 11:15 | Atualizado 26/06/2021 11:21

Sucesso desde 2015, quando estreou, o espetáculo 'Forró Miudinho' fará apresentações neste fim de semana no Teatro Petra Gold, no Leblon, às 16h, em clima de São João. Com 16 canções que exaltam as raízes musicais brasileiras, o espetáculo se dedica a apresentar ao público infantil, através do teatro, um dos mais importantes gêneros da nossa cultura: o forró.

A peça faz parte da trilogia composta também pelos musicais infantis 'Sambinha' (2013) e 'Bossa Novinha – A Festa do Pijama' (2014), todos com texto de Ana Velloso, direção de Sergio Módena e direção musical de Ricardo Rente.

A história é embalada por canções compostas ou imortalizadas por artistas como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Gilberto Gil, Sivuca, Glorinha Gadelha, Alceu Valença e Clara Nunes, entre outros. O projeto incentiva os pequenos a conhecerem suas raízes culturais e se orgulhar delas.

Serviço:

'Forró Miudinho'. De 26 de junho a 18 de junho, sempre aos sábados e domingos, às 16h. Presencial e online. Teatro Petra Gold: Rua Conde de Bernadotte, 26, Leblon. Transmissão e venda de ingressos: Sympla. Classificação: livre. Duração: 55 minutos. Valor do ingresso presencial: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia). Valor do ingresso online: R$ 20.