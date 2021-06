Rafa Kalimann improvisa após queda do teto de seu apartamento - Reprodução Instagram

Por IG - Gente

Publicado 26/06/2021 11:29

fotogaleria Rio - Após um dia de gravação na Globo, a apresentadora Rafa Kalimann passou por uma situação complicada, nesta sexta-feira, em seu apartamento localizado em São Paulo. Parte do teto da sala do imóvel caiu.

Rafa compartilhou o "perrengue" nas redes sociais. "A pessoa sai de uma gravação agora e tem que lidar com o teto da sala que cai. Quando cheguei hoje de manhã, simplesmente o teto da minha sala caiu. Eu coloquei esse negócio aqui. Não sei se vai dar certo", analisou a apresentadora.

Com a roupa da gravação do "Super Dança dos Famosos", Rafa Kalimann subiu em um móvel e tentou colocar um saco no teto para proteger seus pertences e chão do apartamento.