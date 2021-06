Thalita Carauta, Fernanda Freitas e Priscila Steinman - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:47 | Atualizado 28/06/2021 13:19

Rio - Ao lado de Thalita Carauta e Fernanda Freitas, Priscila Steiman estreou o filme '4x100: Correndo por um Sonho' na semana passada. O longa, que ainda conta com as atrizes Roberta Alonso e Cintia Rosa, narra a história de atletas que perderam a chance de conquistar a medalha de ouro em um mundial e, agora, anos depois, se preparam para as Olimpíadas de Tóquio.

Priscila ainda tem mais dois filmes para estrear. Em “Segundo Tempo”, uma co-produção entre o Brasil e Alemanha que foi lançada no Festival do Rio em 2019, ela vive a protagonista Ana. Já em “O Amante de Júlia”, baseado no livro “O Amante de Lady Chatterley”, ela vive uma fisioterapeuta. A atriz é uma das autoras, em seu primeiro roteiro de cinema, ao lado de Luis Alberto Abreu e Vinicius Coimbra, que assina a direção do filme).

Durante a pandemia, Priscila também conferiu a reprise da novela "Totalmente Demais" e ainda criou uma creche parental em casa para cuidar da filha de dois anos no período de isolamento social;.