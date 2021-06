Anitta e Fred de Palma - Reprodução

Anitta e Fred de Palma

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:48

Rio - Acaba de estrear o videoclipe para 'Un Altro Balo', faixa do cantor italiano Fred de Palma em parceria com Anitta, que se juntam novamente após 'Paloma', de 2020, que foi certificada 3x Platina na Itália.

O novo vídeo foi filmado nas praias de areia branca de Bayahibe, na República Dominicana, dirigido por Mauro Russo (o mesmo de 'Paloma') e produzido por Carlos Spinelly da Movie Warriors, produtora dominicana responsável por trabalhos com Natty Natasha, Justin Quiles, El Alfa, entre outros.O áudio de 'Un Altro Balo' foi produzido pelo duo italiano Takagi & Ketra, e ganhou o mundo na última sexta-feira, 25, e é uma das quatro parcerias internacionais que Anitta revelou no mesmo dia – as outras são o novo remix de 'Girl From Rio' em parceria com o duo eletrônico Snakehips; 'Brazilera', presente no mais recente álbum do porto-riquenho Rauw Alejandro; e o videoclipe de 'Mon Soleil', feat com o francês Dadju.A parceria anterior de Anitta com Fred de Palma, 'Paloma', já contabiliza mais de 52 milhões de plays só no Spotify e mais 46 milhões no YouTube. Fred De Palma é o único artista italiano a alcançar o 2º lugar na Tabela Oficial de Singles do Ano na Espanha, com o grande sucesso 'Se iluminaba', certificado 5x Platina na Espanha. Ele é conhecido por ter levado o ritmo reggaeton para a Itália, com 3,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 500 milhões de visualizações no YouTube.