Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:43 | Atualizado 30/06/2021 14:54

O mundo do rap e trap nacional vem ganhando cada dia mais espaço no mercado da música e mostrando sua força. Um dos expoentes desse gênero, Felp 22 está pronto para lançar um novo projeto: “MELHOR MOMENTO”. Conhecido por ter feito parte do “Cacife Clandestino” (que atingiu mais de 27 milhões de views em apenas um vídeo e mais de 70 milhões de streams no Spotify), o cantor também possui parceria com outros grandes nomes da música: PK em “Marginais Acústico #1”, Lucas Lucco em “Fogo” e Dilsinho em “B.O Temporário”, por exemplo.

O novo projeto solo chega através da Medellin Records, empresa da qual também é sócio e conta com nomes como WC no Beat e MC TH. O selo conta com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal oficial no YouTube e 309 milhões de visualizações.

Para este novo álbum, Felp afirma que se dedicou e colocou nele todo o seu coração e sua alma, especialmente para que seus fãs vivessem com ele o seu melhor momento.

“O Boom Bap vive. A minha sensação é que o melhor ainda está por vir”, afirma o cantor que participou na semana passada do “Podpah Podcast” e revelou que o novo álbum possui 17 faixas.

A referência feita por Felp, “Boom Bap”, é uma vertente mais clássica do rap, originária do soul e do funk em forma de loop. Uma batida mais marcada, mais chiada e com um BPM mais lento.

A ideia do projeto veio da vontade de Felp de se aprofundar em questões mais complexas e relevantes no dia a dia de quem o ouve, e voltar às origens.