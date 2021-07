Jamie e Britney - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:31 | Atualizado 02/07/2021 15:34

Jamie Lynn Spears, irmã de Britney Spears, contou que tem sido permanentemente ameaçada de morte nas redes sociais. No INstagram, a atriz fez um desabafo e contou que as ameaças se estendem aos filhos.

"Eu respeito que todos têm o direito de se expressar, mas podemos parar com as ameaças de morte, especialmente as ameaças de morte a crianças, por favor", escreveu.

Jamie é mãe de Maddie Briann Aldridge, 13, e Ivey Joan Watson, 3.

Anteriormente, Jamie já havia falado sobre as críticas que vem recebendo após o depoimento da cantora. Na ocasião, a irmã de Britney foi criticada por não apoiar a artista e não defendê-la publicamente.

Em um vídeo, no Instagram, Jamie afirmou que apoia a irmã em seu pedido de tutela. "Eu só não abordei este assunto antes porque eu senti que, até que minha irmã pudesse falar e dizer o que ela sentiu que precisava dizer publicamente, esse não era meu lugar e nem a coisa certa a se fazer. Agora que ela falou claramente o que precisava dizer, eu sinto que posso seguir seus passos e dizer o que eu sinto que preciso dizer", disse.

"Ela é minha irmã mais velha, antes dessa porcaria. Eu não ligo se ela quer fugir para uma floresta e ter zilhões de bebês no meio do nada, ou se ela quer voltar e dominar o mundo como ela já fez várias vezes antes, porque eu não tenho nada a ganhar ou perder de qualquer forma. Essa situação não me afeta de jeito nenhum, porque eu sou apenas a irmã dela que só está preocupada com sua felicidade", continuou.