Isis Valverde relembra fotos de viagem com marido, André Resende, e amigasReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 13:19 | Atualizado 02/07/2021 13:22

Rio - Isis Valverde postou no Instagram, nesta sexta-feira, algumas fotos de uma viagem que fez com o marido, André Resende, e com algumas amigas. Em uma das imagens, Isis aparece de biquíni no colo de André. "Saudade de um calorzinho", escreveu a atriz na legenda das fotos.

Após postar as fotos, Isis contou que na realidade está em sua cidade natal, Aiuruoca, em que está fazendo 14ºC. Em junho, a atriz e André Resende completaram três anos de casados. Juntos, os dois são pais de Rael, de 2 anos.