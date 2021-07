Biblioteca Parque de Manguinhos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:08

Rio - A Biblioteca Parque de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, será reaberta ao público nesta segunda-feira (05), depois de mais de um ano fechada por conta da pandemia. Para o retorno dos frequentadores, o equipamento passou por melhorias e preparou uma programação de cursos e atividades culturais.

A reabertura da biblioteca atende a uma demanda do moradores de Manguinhos e de bairros vizinhos, que utilizam o local para pesquisa, estudo, acesso à cultura e convivência. Durante o período em que ficou fechado, o equipamento passou por reparos e melhorias para seu funcionamento pleno. A principal novidade que o público vai encontrar é a reforma do Cinetetro Eduardo Coutinho.

O espaço receberá as principais atividades culturais programadas pela administração da biblioteca em parceria com a Associação Shalom. Serão oferecidos cursos gratuitos com temática voltada para a arte, música e atividades culturais em geral. A biblioteca também vai disponibilizar para os frequentadores aulas de balé, violino e flauta.

“A Biblioteca Parque de Manguinhos tem uma localização central para a região e sua retomada é importante para os moradores. Fizemos todo o esforço para que essa reabertura fosse também um presente para os frequentadores, que vão encontrar um espaço não só renovado como uma programação especial”, afirmou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.



Oficinas abertas ao público

A biblioteca também possui uma viodeoteca, em que os frequentadores podem assistir a filmes. O público pode consultar o acervo de mais de 9 mil livros nas duas salas de leitura do equipamento. O lugar também está equipado com ludoteca, sala de música e 18 computadores. Em Manguinhos, há projeto de aulas de percussão, capoeira, hip hop, ginástica funcional, jiu-jítsu e muay thay.



Programação:



Teatro: às quintas-feiras, das 18h às 21h.



Ginástica Funcional: de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, e das 18h às 21h.



Capoeira: às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h.



Jiu-Jítsu: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 18h.



Hip-Hop: às terças e quintas-feiras, das 20h às 21h30.



Muay-Thai: às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h.



Projeto Batucando: às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h.



Serviço:



Local: Av. Dom Hélder Câmara, 1.184 – Benfica.

Horário de funcionamento: das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira.