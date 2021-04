Delegacia de Homicídios Foto: Arquivo Mais

Rio - Um homem morreu, na madrugada deste sábado (17), durante confronto policial, na comunidade de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), com o apoio de policiais do 14° BPM (Bangu) e a Sub Secretaria de Inteligência Ação, tinha o objetivo de prender os criminosos envolvidos na morte do policial militar CB Haron.

O homem foi encontrado baleado em posse de um fuzil e drogas, após cessar fogo entre policiais e criminosos. Ele foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas morreu na unidade de saúde.

Prisão do 'Guguinha da Mineira'

Em operação na comunidade, a fim de prender os criminosos envolvidos na morte do policial militar, os militares foram recebidos com tiros e houve confronto. Durante a ação, a equipe viu um homem entrando em uma residência. Ao ser abordado, o suspeito confessou que era "Guguinha da Mineira", acusado de participar da ação que matou o militar do BPVE

Robson da Silva Falcão, conhecido como "Guguinha da Mineira", era considerado foragido da justiça desde 2015. Segundo a Polícia Militar, ele faz parte do tráfico de drogas no Morro da Mineira, no Rio Comprido, mas estava escondido em Manguinhos.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra ele.



Morte do policial

A morte do policial teria ocorrido em retaliação à morte do traficante conhecido como "Moises da Rajada". O criminoso foi baleado em confronto com PMs da UPP Providência na última quarta-feira. A PM apura se a ordem para o ataque contra a viatura do BPVE partiu de dentro do presídio.