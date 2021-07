Mel Lisboa e Seu Jorge - Bruno Poletti/Spotify

Mel Lisboa e Seu JorgeBruno Poletti/Spotify

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:47

Rio - Paciente 63 é a nova áudio série original do Spotify no Brasil e conta com as vozes protagonistas de Seu Jorge e Mel Lisboa. Com roteiro original de Julio Rojas, a produção envolverá os ouvintes em uma história surpreendente.