Giovanna Antonelli faz aula de futevôlei na praia

Rio - Giovanna Antonelli aproveitou esta quinta-feira para se exercitar. A atriz fez uma aula de futevôlei, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Giovanna estava acompanhada pelo marido, o diretor da Globo Leonardo Nogueira. Aos 45 anos, a atriz mostrou sua boa forma no local e exibiu seu talento com a bola.

