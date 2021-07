Nelson Rubens passa por harmonização facial - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 07:52 | Atualizado 09/07/2021 07:56

Rio - Nelson Rubens, de 83 anos, se rendeu à harmonização facial. O apresentador contou durante participação no "Mega Senha", da RedeTV!, que está feliz com o resultado. No programa, Nelson Rubens também contou que está bem após ter tomado a vacina contra a covid-19.

"Estou vacinado, harmonizado e com a linda da Alinne [Prado] ao meu lado", disse o apresentador, se referindo à colega de apresentação do "TV Fama". O procedimento de harmonização facial a que Nelson Rubens se submeteu aconteceu ainda no início do ano. O apresentador contou que foram usadas um total de 19 seringas em seu rosto.

O "Mega Senha" com a participação de Nelson Rubens vai ao ar no sábado, na RedeTV!.