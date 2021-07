Cena do espetáculo 'Se a Vida Continua, a Morte É uma piada 2' - Divulgação

Cena do espetáculo 'Se a Vida Continua, a Morte É uma piada 2'Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 22:37 | Atualizado 08/07/2021 22:45

Rio - O ator Renato Prieto, protagonista do filme 'Nosso Lar', vai apresentar o espetáculo 'Se a Vida Continua, a Morte É uma piada 2' no Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, neste domingo (11), às 19h. A peça terá uma nova sessão no dia 18, no mesmo horário.

O espetáculo aborda o tema da morte com humor e leveza mesclando textos, músicas e imagens. “Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte, mas, ela atinge a todos nós mais cedo ou mais tarde, então, por que não tratar desse tema com serenidade e humor?, indaga Renato Prieto.

Publicidade

'Se a Vida Continua, a Morte É uma piada 2' faz parte do projeto de arte que levou mais de seis milhões de pessoas ao teatro no decorrer de três décadas. Com 15 espetáculos já produzidos, o projeto recebe o nome de seu criador, o ator e diretor Renato Prieto, e tem como finalidade divulgar a doutrina espírita.

O elenco conta, ainda, com os atores Rogério Faria e Victor Meirelles. A realização é dos produtores João Luiz Azevedo e Rodrigo Mosquito.

Publicidade

Serviço:

'Se a Vida Continua, a Morte É uma piada 2'. Datas: Domingos, dias 11 e 18 de julho, às 19h. Imperator: Rua Dias da Cruz 170, Méier. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Informações: (21) 99731-0933. Classificação: 14 anos. Duração: 80 minutos. Vendas na bilheteria da casa e pela internet:

www.eventim.com.br/event/a-vida-continua-a-morte-e-uma-piada-2-teatro-imperator-13840835/