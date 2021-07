Marcelo Serrado no ’PopStar’ - fotos divulgação Globo

Por Juliana Pimenta

Publicado 02/07/2021 08:13 | Atualizado 02/07/2021 08:13

Rio - De volta aos palcos, Marcelo Serrado apresenta o show 'De Sinatra a Wando' neste fim de semana, na área externa do Teatro Prudential, na Glória. Com um repertório eclético, Serrado passeia desde clássicos como 'I’ve Got You Under My Skin', de Frank Sinatra, até obras de artes da música brasileira como 'Eu não sou cachorro não', de Waldick Soriano.

"O setlist é inusitado e diversificado. Mas, na verdade, existe uma linha, porque são os clássicos que estão lá. Você tem Frank Sinatra, Roberto Carlos, Cole Porter. E aí, quando eu vou para o Brasil, eu pego uma coisa mais brega que eu adoro cantar e que dá um final bem divertido para o show", explica o ator que promete intercalar as músicas com casos relacionados às composições."Algumas histórias aconteceram comigo e outras não. São histórias que conheci e que pesquisei. Histórias do Frank Sinatra, divertidas, porque tentei colocar uma coisa bem descontraída no show para ser leve", adianta Serrado.Mesmo após a participação no 'Pop Star', da Globo, em 2019, e uma boa sequência de apresentações musicais, Marcelo Serrado afasta qualquer possibilidade de uma carreira no mundo da música. "Eu não sou cantor, sou um ator que canta. É basicamente isso que eu faço. Eu faço musicais e não tenho nenhuma pretensão de gravar disco, nada, zero. Minha ideia é estar cada vez mais preparado para fazer esse tipo de coisa, como vários fazem, de cantar e tocar um instrumento", explica o ator que vê nas apresentações, a possibilidade de retomar, aos poucos, uma parte importante do setor cultural."É um momento muito triste para a nossa cultura, esse que a gente está vivendo. Mas a gente vai dar a volta por cima, a gente sempre deu a volta por cima. A gente vai se reinventar e sair disso ainda mais forte. Eu imagino quantos artistas estão desempregados, quantos técnicos… E eu estou fazendo show também por isso, para fazer girar a roda, para as pessoas poderem voltar a trabalhar. É muito importante isso. É fundamental isso. A arte sempre sobreviveu e ela vai sobreviver. Não tem como. O ser humano precisa se alimentar da arte. Volta e meia, de dois em dois meses, eu tento fazer um show para que essa roda possa girar de alguma maneira, principalmente agora que as pessoas estão se vacinando, eu me sinto mais tranquilo em relação a isso", desabafa Serrado que, aos 54 anos, já está parcialmente imunizado."Eu tomei vacina, me vacinei como todo brasileiro tem que se vacinar. É fundamental. Eu já fiz shows, mas tudo com distanciamento. As pessoas estão se cuidando agora, isso é muito importante. Há uma grande parte que vai no meu show, a maioria, que já está vacinada. Inclusive, eu recomendo para quem não estiver vacinado, não ir, não sair de casa", defende o ator.Mas, para os imunizados, Serrado deixa o convite para o show deste fim de semana. "Acho que é fundamental esse contato com o público. Eu vejo senhoras e senhores que vão assistir aos meus shows e dizem que não aguentam mais, que precisam sair de casa, mas, claro, todos de máscara e com distanciamento. A gente está tentando trazer um pouco de alegria neste momento", pondera.Marcelo Serrado ‘De Sinatra a Wando’Teatro Prudential. Rua do Russel, 804 - Glória. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h.