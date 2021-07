Márcio Gomes no show 'Foi Deus' - Marcelo Castello Branco

Márcio Gomes no show 'Foi Deus'Marcelo Castello Branco

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 07:00

Rio - O cantor Márcio Gomes vai estrear, neste sábado (3), às 18h, em seu canal no YouTube, o show 'Foi Deus'. Gravado no Palácio São Clemente, onde funciona o Consulado de Portugal no Rio, o espetáculo homenageia a cantora Amália Rodrigues (1920-1999), a rainha do fado.

Conhecido pelo vozeirão e pela elegância, Márcio, que chegou a conhecer pessoalmente a lendária artista portuguesa, vai relembrar clássicos como 'Nem às Paredes Confesso' e 'Lisboa Antiga', entre outros.

Publicidade

O tributo conta com as participações luxuosas dos músicos Wallace Oliveira, Sérgio Borges e Moisés Pedrosa.