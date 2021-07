Júlia Peixoto - Luan Gadelha / Divulgação

Por Leonardo Rocha

Publicado 11/07/2021 14:29

Julia Peixoto é a mulher dos milhões! Aos 21 anos, a influenciadora venceu as barreiras do preconceito e se tornou porta-voz no empoderamento da juventude periférica. Cheia de carisma, representatividade e talento para empreende, a carioca, nascida e criada em Parada de Lucas, favela da Zona Norte do Rio, começou seu trabalho como quem se diverte nas redes sociais: compartilhando vídeos de automaquiagem - sem imaginar o fenômeno que iria se tornar. Com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, ela celebra a importância de promover a autoestima do povo de comunidade, e faz isso com sua própria linha de make, a JuPxt. E pasmem: em menos de um mês de lançamento, ela já vendeu mais um milhão de reais em produtos.

Como ela costuma dizer: "da favela para o mundo". "É muito incrível ter chegado onde eu cheguei, vindo de uma comunidade em que as pessoas acham que não podemos realizar os nossos sonhos. Sofri preconceito por acharem que um favelado não pode fazer intercâmbio ou comprar roupas à vista. Sempre gostei de coisas que a sociedade diz que não são para mim. São muitas críticas, mas posso dizer que todas eu usei como motivação. Continuo com orgulho do lugar em que nasci e cresci, faz parte da minha essência", diz.

Apesar de sonhadora, nem nos melhores desejos Julia imaginou ser acompanhada e querida por tanta gente. Toda vez que retornar a Parada de Lucas, é uma verdadeira festa na vizinhança. Podemos dizer que ela é o momento."Tenho muito orgulho de ter crescido na favela e carrego comigo muitas histórias boas e um monte de aprendizados. Sempre que posso volto. Volto para saber de onde vim, para saber valorizar o que tenho hoje. A última vez que fui, as crianças ficaram gritando o meu nome, foi incrível", lembra.

Dona de um pequeno império, a jovem faz parte de uma geração que usa o poder da internet não só como meio de trabalho, mas como fonte de inspiração para pessoas que compartilham as mesmas vivências. "Não só a imagem de uma mulher que veio da periferia, mas também de uma jovem empoderada, independente. É muito importante ter esse lugar de fala, de poder mostrar que essas meninas das periferias não estão sozinhas e que, assim como elas, eu também consegui, também venci", comemora.

'Podemos conquistar tudo'

Foi com o suor de seu trabalho que a influenciadora digital mudou de vida. Em parceria com uma marca de cosméticos, ela lançou há menos de um mês sua linha de maquiagem, arrecadando a bagatela de R$ 1 milhão em vendas. "É inacreditável. Todo esse resultado foi fruto de muita dedicação, trabalho e noites sem dormir. É uma sensação gratificante. Minha paixão pela maquiagem surgiu de madrugada, vendo vídeos no YouTube. Nunca fiz nenhum curso", ressalta a jovem, lembrando que o seu primeiro cachê foi de R$ 50. "Só em 2018 que comecei a ganhar dinheiro na internet. Hoje consigo me manter só com ele", lembra, confiante no poder do povo periférico. "Lá dentro da comunidade não tem só MC ou jogador de futebol. Tem maquiadora, químico, cientista. Sem esse tabu e com a internet conseguimos ver que com a nossa voz podemos conquistar tudo".

