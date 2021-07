Lamparina & A Primavera e ÀTTOOXÁ se unem na inédita Pequim - Pati Blue

Lamparina & A Primavera e ÀTTOOXÁ se unem na inédita Pequim Pati Blue

Publicado 14/07/2021 11:20

Rio - Os mineiros da Lamparina & A Primavera e os baianos do ATTOOXXA se encontram na sensual/dançante "Pequim". A música pertence à viagem sonora dos belo-horizontinos pelas claves folclóricas brasileiras/latinas. Passando pelo Nordeste e rumo ao caribe; após lançar "Ela Joga" (brega-funk), soltam agora um pagodão com pitadas do axé e da lambada.

fotogaleria

Publicidade

Com produção de RDD+Cido, e Marina Miglio e Øz nas vozes, a faixa é uma parceria de dois expoentes da música contemporânea desejados pelos principais festivais independentes do país.

Um clipe cheio de luzes, danças e cores acompanham o lançamento e a vibe da música. Nas cenas dirigidas por Cipó, os grupos se conectam nas ondas do suingue. Este é o primeiro lançamento de uma série de novidades que a Lamparina terá este ano. Inclusive, um novo álbum de inéditas está previsto para os próximos meses.

Publicidade

Confira: