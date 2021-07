Luíza Boê anuncia novo álbum com o single Azul - Divulgação

Publicado 14/07/2021 11:06

Rio - A virada da percussão de Leonardo Reis anuncia a chegada de "Azul", novo single de Luíza Boê. Produzida por Kassin, a faixa é pop, dançante, solar e traz a positividade necessária para encarar um mundo nublado. "Azul" é a primeira música disponibilizada de "Amanheci", segundo álbum de estúdio da cantora e compositora capixaba que tem distribuição da Altafonte. Um clipe dirigido pela própria Luíza com referências em Yoko Ono e no filme Mamma Mia acompanham o lançamento.

"É sobre se firmar na ideia da alegria como um ato revolucionário e celebrar a alegria de estar vivo. É um gole de esperança nesses tempos difíceis para nos lembrar nossa capacidade de criar dias azuis e encontrar algum motivo de beleza e entusiasmo para se manter com saúde mental", acredita. "Compus ela no teclado, já imaginando sintetizadores e bastante percussão que criassem essa atmosfera dançante", lembra a cantora.

Com jeitão de hit, a faixa inaugura uma nova estética sonora e visual ao trabalho de Luíza. "Eu sempre soube que 'Azul' seria o primeiro single de 'Amanheci', porque ela contempla o universo estético, sonoro e poético do disco", afirma. Ela acredita na música como ferramenta de cura individual, coletiva e como uma força de vida que faz frente às ruínas desses tempos. "Então lançar 'Azul' não é negar as minhas dores e as dores do mundo, mas é ir na contramão do amortecimento que nos quer tristes e apáticos", justifica.

Um clipe alto-astral, lúdico e colorido acompanha a vibe da música. As duas grandes referências para ele foram a obra "Ceiling Painting/YES Painting" de Yoko Ono e a performance de 'Super Trouper" do filme "Mamma Mia". "Eu queria fazer um clipe alegre que celebrasse duas coisas que sempre estiveram disponíveis para nós nesses tempos difíceis: o céu e a imaginação", revela.

Assim, a sala de casa se transformou em um céu azul com nuvens e uma escada que leva à lua, onde ela chega para cantar bem maravilhosa, com luz de diva. Luíza Boê anuncia seu novo disco espantando a tristeza com música boa e as palavras certas para um amanhecer bem mais bonito e bem mais azul.

E quem quiser colaborar com a realização do álbum de um dos nomes mais interessantes da cena contemporânea vai poder participar da campanha colaborativa que estará no ar a partir deste lançamento.