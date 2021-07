Marcia Castro lança single Malandrinha - Divulgação

Marcia Castro lança single Malandrinha Divulgação

Publicado 14/07/2021 11:28

Rio - "Que demorou, mas chegou. E minha vida se transformou. Todo tormento já PASSOU. Em minha vida tudo é amor". Não existe na Bahia quem não entoe esses versos, quando "Malandrinha", de Edson Gomes toca. E a música tem tudo a ver com a vibe e discurso da cantora Márcia Castro. Por isso, ela lança mais uma versão deste clássico através da Xirê com distribuição da Believe.

Com produção de Rovilson Pascoal e com a atmosfera baiana, a faixa antecede o início do lançamento do novo álbum de estúdio de Márcia Castro, previsto para este semestre. Com produção de Letieres Leite e Lucas Santana e direção artística de Marcus Preto, o disco é um dos mais esperados do ano.

Marcia já tinha gravado 'Malandrinha' , mas o fonograma se perdeu nos trâmites de mudança de distribuidoras digitais. "Quando contei isso para Andrea Franco, ela me propôs fazermos uma nova versão e eu amei a ideia. É uma música que eu adoro, tem tudo a ver com meu momento atual e é trilha do meu relacionamento", conta a cantora que espera o nascimento de Maria Flor, fruto do seu amor com a estudante de psicologia Fernanda Santana.

Malandrinha chega para brindar este amor, assim como a cultura baiana. Um som massa para aquecermos, torcendo para uma volta às ruas o mais rápido possível.