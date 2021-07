Chiara Maria - Divulgação

Chiara MariaDivulgação

Publicado 15/07/2021 12:49 | Atualizado 15/07/2021 12:51

Rio - A jovem cantora e compositora carioca Chiara Maria lança seu primeiro single, "Viciada em Você", nesta sexta-feira, pelo selo Alma Music Group. A música, uma composição de Chiara em parceria com Antonio Eudi, Arthur Favero e Renato Hacker, é um pop que evidencia a voz marcante e única da jovem artista. "Viciada em Você" já está disponível em todos os apps de música.

fotogaleria

Publicidade

"'Viciada em Você' foi escrita de forma colaborativa", conta Chiara. "Eu vinha trabalhando algumas composições com o (amigo) Renato Hacker, que estava me ajudando a encontrar meu próprio estilo e então ele me apresentou a Alma Music. Quando colocamos tudo na mesa dos estúdios da Alma, com o Antonio Eudi e o Arthur Favero (produtores musicais e compositores da faixa), surgiram novas ideias e então todos se juntaram para contribuir. No final conseguimos juntar tudo de uma forma que a música transmitisse exatamente o que eu quero passar."



Sobre as expectativas para o lançamento, ela diz: "Espero que as pessoas se identifiquem com a música e possam se conectar com a ideia. Afinal, música não deixa de ser uma troca de experiências!", finaliza.



Carreira: A cantora e compositora carioca Chiara Maria, de 20 anos, começou a tocar violão aos 15 e já arriscava cantar para acompanhar. Ela conta: "Nunca tinha levado muito a sério até 2020, no auge da pandemia, quando comecei a postar alguns vídeos no Instagram. Foi nesse período que conheci o Renato (Hacker, amigo) e acabei indo a São Paulo encontrá-lo. Foi aí que começamos a conversar sobre música de uma forma mais profunda e ele me estimulou a buscar minha identidade para compor e transformar o que sinto em música!"



Sobre seus ídolos e influências musicais, ela conta: "Desde nova já escutava muito Coldplay. Sempre tive admiração pela forma com que Chris Martin (vocalista da banda) consegue traduzir sentimentos de uma forma tão poética e com uma sonoridade tão simples e moderna. Outra banda que me apaixonei mais recentemente foi a Lagum. Eu amo a forma em que o Pedro Calais transmite suas ideias e sentimentos."



Para o futuro, Chiara já sabe o que quer: "Espero que 'Viciada em Você' seja apenas a primeira de muitas canções. Até porque já estou trabalhando em novas ideias e sonho em poder apresentá-las em breve para um público ansioso por novidades, assim como eu."