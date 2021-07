Daiana Garbin: ’Fiquei 20 anos doente e nem sabia’ - Reprodução Internet

Daiana Garbin: ’Fiquei 20 anos doente e nem sabia’Reprodução Internet

Publicado 15/07/2021 12:34 | Atualizado 15/07/2021 12:36

Rio - Daiana Garbi, mulher do apresentador Tiago Leifert, usou as redes sociais para falar sobre transtorno alimentar. A jornalista criticou as influenciadoras digitais que usam a internet para exaltar o emagrecimento, principalmente no período pós-parto.

fotogaleria

Publicidade

"Pessoas que compartilham comportamentos, que nem percebem que pode ter semelhança muito grande com transtorno alimentar, como vida fitness, como um exemplo a ser seguido para os milhares de seguidores... Cuidado com o que você segue nas redes sociais. Algumas pessoas que, como eu (que fiquei mais de 20 anos doente e não sabia), não sabem que essa forma de se relacionar com o corpo e a comida é doentia", disse Daiana, que sofreu com o transtorno alimentar desde os 12 anos.