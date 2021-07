Thaila Ayala e Renato Goés - Reprodução Instagram

Thaila Ayala e Renato GoésReprodução Instagram

Publicado 18/07/2021 10:10

fotogaleria Rio - A atriz Thaila Ayala encantou os internautas, neste sábado, ao compartilhar um clique romântico ao lado do marido, o também ator Renato Goés, em suas redes sociais.

No Instagram, a morena posou em meio a natureza durante o pôr do sol ao lado do companheiro. "Meu mô monstro", escreveu Thaila na legenda.

Publicidade