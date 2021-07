Fã pede autógrafo em lugar 'picante' e atitude de Ronaldinho viraliza; assista - Reprodução Internet

Publicado 18/07/2021 10:41 | Atualizado 18/07/2021 11:47

Miami - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho segue aproveitando bastante a vida, após deixar oficialmente o futebol. Muito tietado por conta de tudo que conquistou na carreira, tanto na Seleção como no Barcelona, o craque brasileiro está mais que acostumado a dar autógrafos.

Entretanto, um vídeo que viralizou nas redes, mostra que o brasileiro passou por um momento inusitado, após uma fã pedir para o jogador autografar a sua camiseta. Até aí, nada de anormal, se ela não tivesse solicitado que a assinatura do craque fosse feita em uma região bastante "picante", em seus seios.



O que chamou a atenção das redes, porém, foi a atitude de Ronaldinho, que em nenhum momento recua e nem mesmo se sente constrangido. Sério e sereno, ele assina sem hesitar.

Ronaldinho Gaúcho está em Miami, nos Estados Unidos. Ele, que recentemente postou uma foto com Anitta em uma balada, também aproveitou a passagem pelo território americano para tietar o rapper norte-americano, Busta Rhymes.



"Lenda do hip-hop, muito obrigado pelo carinho", escreveu o ex-jogador ao postar uma foto com o músico em suas redes sociais.