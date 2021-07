Rafa Brites anuncia que está gravida do segundo filho de Felipe Andreoli - Reprodução Instagram

Publicado 18/07/2021 08:31 | Atualizado 18/07/2021 08:36

São Paulo - A jornalista e apresentadora Rafa Brites anunciou na noite deste sábado que está esperando o segundo filho com o também jornalista Felipe Andreoli.



"Acho que essa imagem nem precisaria de legenda! Esse é o abraço esmagado de um casal que há 11 anos constrói uma história muito lindona juntos um papai e uma mamãe que estavam ansiosos com esse resultado: Estamos Grávidos! E chorões!", escreveu ela, na legenda da foto para dar as boas novas.

Felipe Andreoli usou a mesma foto para celebrar a notícia no Instagram. "Estamos muito felizes. Um grande beijo e 'simbora' nessa linda jornada outra vez", escreveu o apresentador do "Globo Esporte".



O casal está junto desde 2010 e são pais de Rocco, 3 anos.