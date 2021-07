Exposição Terraço Coberto de Arthur Palhano - Divulgação

Publicado 17/07/2021 19:27



Rio - Tem exposição nova na área. Aberta para visitação em Del Castilho e com agendamento pelo site , a exposição 'Terraço Coberto' é realizada na antiga residência do artística plástico Arthur Palhano. Na visão do artista, a casa desabitada vira objeto de discussão não só para repensar o que pode ser designado como um espaço de arte, mas também para fundir imagens de reminiscência e ficção.

Arthur Palhano (1996) é artista visual, e, em 2019 participou do Programa de Formação e Deformação na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), onde atua como monitor do curso “Exercícios Fundamentais da Pintura” desde 2017. Sua prática artística discute, através de um pensamento pictórico, a interlocução simbólica e iconográfica entre objetos. Sua prática multidisciplinar permite a elaboração de trabalhos em diferentes mídias, como pintura, desenho, instalação e vídeo.



A exposição tem curadoria de Lucas Albuquerque, bacharel em História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestrando em Processos Artísticos pela mesma universidade. Como curador, realizou as exposições Futuração, Bordas da Ausência, Portas e Janelas: Arvin Widder, Plural – sob os excertos da matéria e NaZanza, além de produzir conjuntamente as exposições Cosmocinema: Hélio Oiticica e Neville D’Almeida, Esqueleto: Uma história do Rio e outras. No mestrado, desenvolve a sua dissertação realizando uma investigação sobre produção final de Harun Farocki, refletindo sobre a imagem digital e a interseção entre guerra, entretenimento e mídia.