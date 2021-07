Xuxa e Mara Maravilha - reprodução

Mara Maravilha já lamentou o fim da amizade com Xuxa Meneghel, mas isso não teria impedido a ex-apresentadora infantil de participar do documentário sobre a eterna Rainha dos Baixinhos. Segundo o colunista Leo Dias, a morena gravou um depoimento para a produção do Globoplay.

A plataforma de streaming da Globo e a apresentadora teriam se negado a confirmar a informação, pois o projeto está sendo tocado com todo sigilo. O documentário sobre Xuxa ainda não tem data de estreia definida e também não foram revelados mais detalhes sobre o formato da produção.



Não houve nem mesmo anúncio do diretor do documentário. Durante uma participação do "Encontro com Fátima Bernardes", a mãe de Sasha Meneghel disse um profissional em quem ela confia e com quem se dá muito bem que está comandando o projeto. Anteriormente, a apresentadora falou que gostaria de Pedro Bial na direção.



A participação de Mara Maravilha no projeto vem como uma surpresa. Nos últimos tempos, a apresentadora entrou em algumas polêmicas ao criticar Xuxa, Eliana e Angélica e reclamar que foi excluída do grupo de troca de mensagens das loiras.