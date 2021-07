Whindersson e Maria Lina - Reprodução do Instagram

Publicado 24/07/2021 19:21 | Atualizado 24/07/2021 19:22

Maria Lina e Whindersson Nunes aproveitaram o sábado dar uma de turista em São Paulo. O casal deu uma passadinha no Sampa Sky, um mirante de vidro que fica no 42º andar de um edifício da capital paulistana, que, claro, foi registrado com diversos cliques divertidos dos dois.

O mirante, que fica nas alturas, só inaugura no dia 8 de agosto, mas já está recebendo convidados esporadicamente. O casal de famosos, que está junto há nove meses, aos poucos retoma a rotina após a morte do primeiro filho deles, João Miguel, em 31 de maio.

