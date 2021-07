Sarah e Gil - Reprodução do Instagram

Publicado 24/07/2021 15:43

A cachorrada! Gil do Vigor animou os fãs ao dividir mais cliques de seu encontro com Sarah Andrade, sua parceira e colega de "Big Brother Brasil 21", da Globo! Neste sábado, o economista publicou fotos ao lado da amiga e deixou os seguidores felizes ao saberem que a amizade continua firme e forte fora da casa, assim como o shipp doas fãs, conhecido como "Gurah".



"Era Girah que vocês queriam? Apois toma!! Estava morrendo de saudade da minha Saritcha, que bom que a gente teve um tempinho pra atualizar a vida e essas loucuras. E claro, não podíamos deixar de registar esse momento pra vocês, né?", escreveu Gil do Vigor na legenda.



Nos comentários do post os fãs da dupla vibraram: “O meu coração ficou tão quentinho com essa foto”, escreveu uma seguidora. “Como eu amo essa amizade. Girah pra sempre”, comentou outra. “Uma das melhores amizades do BBB21”, disse uma terceira. Além disso, os ex-BBBs também anunciaram que vão gravar algo juntos, mas não revelaram pra onde e nem o que era.



Vale lembrar que, recentemente, Sarah lançou um quadro no seu IGTV, assim como Gil. No entanto, o programa do economista tem o intuito de comentar sobre assuntos do cotidiano. O primeiro episódio, por exemplo, foi sobre fake news. Já o “Relatos de Espiã“, da brasiliense, tem um tom mais confessional.