Seu Jorge e Noah SchnappReprodução/Twitter

Publicado 28/07/2021 13:03

São Paulo - A Paris Filmes divulgou a data de estreia do filme Abe, com a participação do cantor Seu Jorge e Noah Schnapp do ator de Stranger Things. O longa entrará em cartaz no dia 5 de agosto.

A história fala sobre a vida do garoto Abe, de 12 anos, interpretado por Noah, que se encontra com o chef Chico Catuaba, papel do cantor brasileiro, que tem uma barraquinha de comida no Brooklyn, nos Estados Unidos. O filme é dirigido por Fernando Grostein de Andrade e estreou no Festival de Sundance.





A espera está quase acabando! Com Noah Schnapp e Seu Jorge, a deliciosa e agridoce história de #Abe chega em 05 de agosto nos cinemas! pic.twitter.com/4lF7R0Jzii — PARIS FILMES (@ParisFilmes) July 27, 2021