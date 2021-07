Ex-atriz das 'pegadinhas' exibe corpo escultural em ensaio de lingerie

Rio - Por mais de três anos, Amanda França, 26 anos, aprontou todas nas pegadinhas da RedeTV! e foi assistente de palco de João Kléber no programa Você na TV. Em nova fase, deixou seu posto para participar do reality show ‘Bela do Verão’, da mesma emissora, no início do ano.

Com o shape renovado, após uma lipo de alta definição, Amanda estrelou uma nova campanha de lingerie e impressionou pela boa forma. E contou nos bastidores que já recebeu convites para voltar à televisão. Uma das propostas era entrar no reality Juju BootCamp, no canal E!, apresentado por Juju Salimeni.

“Tenho muita gratidão à RedeTV que me abriu as portas e ao João Kléber que me permitiu fazer parte de tudo isso e de aprender muito. Recebi proposta de outras emissoras concorrentes para ser assistente de palco, do SBT e da Record. Quem sabe não volto logo, tenho outras prioridades hoje como a minha marca, mas amo televisão”, avisa.

