Manu Digilio e Gabriel Dearu lançam livro 'As Aventuras de Mike' - Divulgação

Manu Digilio e Gabriel Dearu lançam livro 'As Aventuras de Mike'Divulgação

Publicado 30/07/2021 10:00

Rio - Com o objetivo de trazer entretenimento além das telas de tablets e celulares para as crianças, o livro interativo "As Aventuras de Mike", dos youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio, está sendo lançado nesta sexta-feira em todo o Brasil pelo selo Outro Planeta, da editora Planeta.

fotogaleria

Publicidade

Neste lançamento, os autores envolvem o leitor no universo de Mike e dos outros personagens já queridos pelo público, como o melhor amigo Nando, a irmã - conhecida por Priminha Irritante e Robson - a capivara. Por meio de atividades relacionadas a cada parte do enredo, que vão desde enquetes, desenhos, testes, caça-palavras e figuras para colorir ou encontrar elementos, o leitor se torna integrante da história.

As crianças também poderão personalizar cada página de acordo com sua personalidade e ainda criar a sua própria fanfic.