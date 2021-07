Simão - Divulgação

Publicado 30/07/2021 14:03

Rio - Simão lança, nesta sexta-feira, “Amores de Verão”. A faixa traduz os apaixonados que buscam não só um lance passageiro, mas um encontro eterno. Além de disponibilizar o single em todos aplicativos de música, o cantor também liberou um vídeo gravado nas Dunas de Joaquina, em Florianópolis.

“Amores de Verão” faz parte de uma série de canções inéditas que serão agrupadas no novo EP do artista que tem previsão de lançamento até o final do ano. Assim como “Itajaí”, primeiro lançamento do projeto, o novo single foi composto por Simão em um retiro musical com os amigos e produtores Schirmer e GianLucca.

“Essa música é bem romântica, é uma pegada que eu curto bastante fazer e que combina muito comigo. O visualizer tem a intenção de ilustrar a fluidez da canção, mas confesso, até o último lançamento podem esperar um novo clipe”, adianta o artista.