Publicado 30/07/2021 11:56 | Atualizado 30/07/2021 12:00

Rio - Regina Duarte está passando uns dias em Gramado, no Rio Grande do Sul, e está animadíssima com a neve. A ex-secretária de Cultura compartilhou seus momentos de relaxamento em uma banheira do spa onde está hospedada e aproveitou para falar sobre os fenômenos climáticos.

"E ela (neve) veio pra valer enquanto eu fazia 40 minutos de uma banheira que é chamada de Unterwassermassage. 40 minutos, na verdade, de puro deleite E, lá fora, o presente da primeira neve deste ano em Gramado. Não nevava desde 2015. Ops! Acabo de saber que a última neve aqui foi em 2013. Confere?", perguntou Regina na legenda da foto.

Na verdade, em 2013, foi a maior quantidade de neve já vista no local. Mas a última vez que nevou em Gramado foi em agosto do ano passado. Regina Duarte está sozinha no spa, que tem diárias de até R$ 3 mil.

