Claudia Leitte recebe Anitta, Xanddy e Carla Perez em show nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2021 10:43 | Atualizado 02/08/2021 13:05

Rio – Quem mora em Orlando, nos Estados Unidos, ou estava por lá neste final de semana se sentiu no Brasil. Isso porque Claudia Leitte estreou o show “The Wagon” e convidou Anitta, Carla Perez e Xanddy, do Harmonia do Samba, para subir ao palco. Juntos, os quatro levaram o público ao delírio e dançaram bastante.

Nos preparativos do show, Claudia se mostrou bastante emocionada. Em vídeo nas redes sociais, ela falou sobre ser o seu primeiro show desde que a pandemia começou em março de 2020.

“Hoje tem show aqui em Orlando, na Florida, e eu não estou sabendo o que fazer primeiro. Tenho que começar meus preparativos e uns métodos que eu tenho para me preparar para o show, mas não estou sabendo… Sou muito sensível, impressionante. Mais de um ano sem subir no palco! Eu só faço todas as outras coisas que tão conectadas com o fato de eu ser cantora porque eu canto ao vivo. Tem uma diferença muito grande entre fazer uma live, ir para o estúdio gravar, fazer um programa de TV… Uma diferença muito grande! Cantar num palco para as pessoas, ver as pessoas, eu tenho prazer em ver gente feliz. Prazer em promover alegria para as pessoas e promover um escape e o que traga alegria para as pessoas. Essa é a minha razão de cantar, então estava difícil. Eu espero que agora tudo melhore“, disse.

Já no palco da casa de show, ela chamou Anitta para cantar hits de sua carreira solo, mas também da época do Babado Novo como “Bola de Sabão”. Em seguida, Carla Perez apareceu e levou os sucessos do É o Tchan, grupo de axé do qual foi dançarina entre 1995 e 1998, para os presentes . Xanddy foi quem completou a festa e subiu ao palco para cantar as músicas do Harmonia do Samba.

Além de fãs da cantora radicada na Bahia, quem também esteve na plateia foi a ex-mulher de Zezé di Camargo, a empresária Zilu Godoi, além do influenciador Rafael Uccman, amigo de Anitta.