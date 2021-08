Thiaguinho - Sandro Mendonça

Publicado 04/08/2021

Rio - Thiaguinho acaba de lançar 'Infinito Vol. 2', continuação do álbum que ele mesmo diz ser o projeto mais importante de sua carreira. Com 19 faixas, o trabalho traz composições inéditas e regravações de sucessos do artista. Para o músico, o momento é de ansiedade para ver o que o público vai achar da produção. "As expectativas são as melhores possíveis. Meu objetivo é fazer as pessoas viajarem no tempo com essas canções mais antigas e curtirem também as inéditas. Esse álbum tem um sabor especial porque, através dele, consigo fazer uma viagem na minha carreira e nesses 19 anos que eu canto", adianta Thiaguinho.

Com a tal viagem no tempo, Thiaguinho traz participações que foram fundamentais para sua história, como é o caso de Péricles. "Eu e Péricles temos uma ligação muito forte e a gente está sempre junto. Por mais que a gente não trabalhe mais junto como era no Exaltassamba, eu ainda tenho o Péricles como braço direito, amigo e parceiro. Ter o Péricles nesse álbum era fundamental. Como falei, o álbum conta a minha história e é impossível contar minha história sem o Péricles do lado. Não é a primeira vez que ele participa do meu álbum solo, é a terceira. A gente se separou, mas não se separou (risos). A gente está sempre por perto", destaca o artista.Outra convidada do álbum é Gloria Groove. Um dos nomes mais fortes do pop nacional, Gloria é uma drag queen brasileira e faz questão de levantar a bandeira dos direitos da população LGBTQIA+. Para Thiaguinho, a parceria é motivo de orgulho e reitera seu posicionamento em relação à comunidade gay."É sempre importante ter esses movimentos de aproximação. Eu sou um cara que gosto muito disso. Mas, no meu trabalho, eu sempre tive essa aproximação. Tenho fãs espalhados pelo Brasil todo, graças a Deus, e recebo muito carinho. E dou de volta, sem distinção nenhuma. Gravar uma música com a Gloria Groove reforça mais isso e deixa claro para o público que a gente está se juntando em todas as causas possíveis. O primeiro critério de escolha foi o talento da Gloria e nossa sintonia. Mas fico feliz em servir como exemplo disso" comemora.Mais um exemplo de representatividade no álbum é a participação de Alexandre Pires. Fã do cantor desde a infância, Thiaguinho fala sobre a importância de ver pessoas negras em posições de destaque e conta o papel de Alexandre na sua vida."Eu me sinto com essa responsabilidade, sim, de falar sobre o tema, de lembrar as pessoas de que quando ela me vê, ela não vê só eu, ela vê toda a luta de um povo. Eu faço parte de um gênero que é o samba, que sofreu muito pra chegar onde chegou e ainda sofre. Mas conquistou um espaço porque grande parte da população vive essa luta. E o samba representa muito isso nas letras e na postura. Todo cantor preto que sobe num palco é importante demais para os jovens. Eu já fui um adolescente que olhava para o Alexandre Pires e para o Netinho do Paula fazendo discursos sobre negritudes nos palco. E mesmo sem saberem, eles contribuíram muito para minha adolescência e para a minha autoestima. Eu fico muito feliz quando encontro um adolescente e ele me agradece pelas minhas músicas e por aumentar essa autoestima do pretinho, do menino negro", declara.E mesmo em meio ao lançamento, Thiaguinho conta que tem feito um esforço para acompanhar as Olimpíadas de Tóquio. Fã de esportes, o cantor tem um motivo a mais para assistir aos jogos, já que tem amigos competindo pelo Brasil. "Estou assistindo muito. Além de ser um amante do esporte. Eu sou filho de dois professores de educação física. Sempre amei praticar esportes e sou muito fã de Olimpíadas. Estou assistindo tudo, não só os meus amigos. Mas quando você assiste um amigo jogar, isso mexe com você. Eu tenho três grandes amigos disputando. Medina acabou a disputa dele, mas o Bruno e o Lucão ainda estão. É sofrimento dobrado sendo amigo. Ainda mais o Bruno que a gente é muito próximo, a gente se fala todo dia. Estou muito esperançoso que meus amigos tragam mais uma medalha de ouro. Nos Jogos Olímpicos de 2016, eu fui em quase todos os jogos do vôlei, mas de casa, eu coloco o despertador e assisto tudo", revela.