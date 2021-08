Tony Bennett e Lady Gaga - Reprodução/YouTube

Publicado 04/08/2021 09:04

São Paulo - A charmosa parceria entre a estrela Lady Gaga e o lendário Tony Bennett está de volta e surpreendeu os fãs ao lançar, nesta terça-feira, nas plataformas digitais, o single "I Get a Kick Out of You", canção de Frank Sinatra, que já foi gravada por grandes nomes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Jamie Cullum. O videoclipe estará disponível nesta sexta-feira.

A dupla chega com mais novidades: o álbum Love For Sale, um tributo a Cole Porter, que terá 10 faixas na sua versão standard e 12 na deluxe. O lançamento está previsto para 1º de outubro, dia em que o astro comemora 95 anos. A seleção de duetos e solos promete ser a última gravação de estúdio de Tony.

Gaga e Bennett apresentam hoje no famoso Radio City Music Hall, em Nova York, o show One Last Time: Uma noite com Tony Bennett e Lady Gaga, para celebrar uma década de parceria e amizade. Na quinta-feira, eles sobem ao palco novamente para a última apresentação do cantor em Nova York, sua cidade natal.

Em 2014, a dupla lançou a sua primeira parceria, o aclamado disco Cheek to Cheek, inspirado em famosos compositores de jazz, como George Gershiwn, Jerome Kern e Irving Berlin. O trabalho rendeu um Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Comemoração de 95 anos

Para comemorar os 95 anos de Bennett, Lady Gaga convidou os fãs a postarem vídeos nas redes sociais destacando as qualidades do músico e marcando a hashtag #Tonys95thBdayCard. A cantora escolherá seus favoritos para editar um vídeo com os 95 motivos pelos quais ela e seus fãs o amam.

Confira a tracklist completa de Love For Sale:



1. It's De-Lovely

2. Night and Day

3. Love For Sale

4. Do I Love You

5. I Concentrate On You

6. I Get a Kick Out of You

7. So In Love

8. Let's Do It

9. Just One of Those Things

10. Dream Dancing

11. I’ve Got You Under My Skin (versão deluxe)

12. You’re The Top (versão deluxe)