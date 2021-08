Luccas Neto - Guto Costa

Luccas NetoGuto Costa

Publicado 05/08/2021 08:51

Rio - Um novo paradigma foi quebrado na produção de conteúdo infantil e Luccas Neto é um dos principais responsáveis por isso. Aos 29 anos, o jovem ator, roteirista, empresário e produtor, que já era sucesso na internet, decidiu focar sua produção no entretenimento de crianças e hoje tem mais de 35 milhões de inscritos em seu canal no Youtube. Quando começou a produzir conteúdo, no entanto, Luccas ainda não tinha percepção do poder de influência de seus vídeos.

"Eu só queria fazer vídeo para a internet. Eu não tinha ideia de fazer vídeo para criança. Era só um youtuber fazendo umas loucuras na internet e eu não sabia nem dividir o que era infantil. Para mim, criança era criança. Eu não tinha essa noção pedagógica de como a gente influencia uma criança e acaba moldando o comportamento, o que ela consome, o que ela assiste. E foi a hora que eu fiz os vídeos mais exagerados, de comidas e tudo mais", lembra Luccas, que começou a se sentir desconfortável com a possibilidade de ser um mau exemplo para os pequenos."Eu sentia uma pressão muito forte. Tinham coisas que, mesmo eu não querendo fazer uma coisa 'ruim', as crianças interpretavam de outra forma. Eu cresci no meio do entretenimento com as pessoas falando que a responsabilidade de educar uma criança não é do youtuber, é da mãe e do pai. Eu não pensava dessa forma, mas eu usava esse argumento para me proteger. Meu primeiro show não tinha nada educativo, e isso me incomodava. No dia a dia, quando eu encontrava com pais e mães nas ruas, às vezes, eu ouvia deles felizes da vida, falando 'minha só quer comer nutella'. E eu pensava 'isso não é muito legal, não'. Aí eu tive que fazer uma autocrítica, porque não era isso que eu queria fazer", revela o empresário que, há pouco mais de dois anos, mudou todo seu planejamento de carreira.Com a ajuda da mãe, que é pedagoga, Luccas deu o primeiro passo para construir a imagem que tem hoje. "Resolvi repaginar a empresa toda e realmente focar no público infantil. Quando a gente teve a noção da nossa responsabilidade, a gente começou a criar um universo infantil por trás, todo aprovado por pedagogos e psicólogos infantis. Agora quando eu faço um episódio, não é só o Luccas que escreve. Tem uma equipe enorme por trás. E tem um pedagogo sempre dando um 'ok' no roteiro. Eu fico aliviado", explica o empresário, que já sabia dos problemas que envolvem dissolver um produto de sucesso."Foi muito arriscado. Quando eu fazia os vídeos exagerados e trabalhava com esse tipo de conteúdo sem responsabilidade, eu atingia crianças de todas as faixas etárias que se possa imaginar. Quando a gente foi, de fato, fazer um trabalho gigante para o infantil, as crianças de 11 e 12 anos começaram a largar. A gente teve uma queda inacreditável de público, de engajamento. Mas ali eu já estava com meu propósito de vida. Eu já tinha entendido que eu tenho uma missão e posso ajudar a contribuir com as mães e os pais na educação das crianças", declara.E para Luccas, esse apoio das famílias é o que garante a qualidade de seus produtos (séries, filmes e shows). "Esse passo para trás que eu dei, me fez crescer muito porque a gente conseguiu esse 'selo de garantia'. As mães e os pais abraçaram a causa e a gente conseguiu conquistar a confiança das famílias. Quando você pensa em uma coisa infantil nacional de qualidade, a gente pensa em 'Turma da Mônica'. Quando a gente pensar em live-action, eu queria que pensassem em Luccas Neto. Eu não quero ter o meu ápice de 2, 3, 4 anos de famoso e cair no esquecimento. Eu quero fazer uma empresa que fique lembrada igual à Maurício de Souza Produções. Quero que ela fique aí por gerações", explica o ator, que tentou suprir uma carência no mundo infantil que ele experimentou em sua infância."Eu não tinha referências em live-action. O Ash, de 'Pokemon', era meu maior ídolo. E acho que essa foi uma das coisas que me deixou muito feliz no trabalho, que é suprir uma demanda que não tinha na minha época. Não tinha um ator assim. Depois do Didi e da Xuxa, ficou um buraco negro, não apareceu mais ninguém. E eu acho que isso me animou muito também", conta.Alçando voos ainda maiores, Luccas parte para uma turnê internacional em Portugal em setembro e já com ingressos esgotados. "Eu já achava que ia fazer muito sucesso, mas não da forma que foi. As coisas esgotaram muito rápido e virou uma febre a procura por produtos. Parecia mesmo um evento no porte do ‘Rock in Rio’, quando você começa a procurar camisa do seu ídolo, manda fazer e tal. Foi uma coisa muito legal. Eu estou muito feliz e muito animado", adianta o empresário que tem planos de expandir ainda mais a 'Luccas Toon'."Existe essa carência no mundo inteiro. Eu tenho uma empresa que produz filmes, séries, licenciamento, histórias... Eu sou um ator, um personagem de verdade. Ninguém faz o que eu faço no mundo, o que minha empresa faz. Não existe o investimento que a gente faz na plataforma Youtube. Então a gente quer começar também a internacionalizar as nossas histórias, nossos filmes... E é um próximo passo para o ano que vem, a gente vai fazer isso. A gente quer conquistar o mundo", brinca Luccas.