Filhos de Mussum se reúnem no Dia dos PaisReprodução

Publicado 09/08/2021 15:13

Rio - Neste domingo (8), os filhos do humorista Mussum se reuniram para celebrar o Dia dos Pais. O ator Antônio Carlos registrou o encontro com seus irmão mais velhos em suas redes sociais e homenageou o pai, que faleceu no dia 25 de julho de 1994, aos 53 anos, após uma cirurgia de transplante de coração.

"Hoje costumava ser um dia difícil. Meu velho não está mais entre nós, porém deixou a maior herança que um homem poderia deixar para um filho", escreveu o filho do comediante na legenda das fotos em que posa com seus irmão, Sandro e Augusto Gomes, além de outros parentes.

"Essa família abençoada e um legado de amor e união. Feliz dia dos Pais a todos! Sejam gratos Cacildis!", finalizou, citando um dos bordões eternizados por Mussum em "Os Trapalhões". Nas fotos, não aparecem Paula Gomes e Igor Palhano, os outros filhos do sambista. O segundo descobriu apenas em 2019 que é filho do ex-Trapalhão

