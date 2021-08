Justin Bieber e Demi Lovato - Reprodução

Justin Bieber e Demi Lovato foram as primeiras atrações anunciadas oficialmente pelo Rock in Rio, nesta terça-feira. Os cantores irão se apresentar no Palco Mundo, no dia 4 de setembro de 2022.

O evento acontece na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. No Twitter, o perfil oficial do festival anunciou as novidades.

"Eu não tô abrindo o line-up do #RockinRio2022 com o Dia do Pop, não, né? Dois ícones, duas estreias no Palco Mundo e muitos hits te esperam no dia 4 de setembro de 2022. @justinbieber e @ddlovato

vem aí pra fechar o primeiro fim de semana", escreveu.

