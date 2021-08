Xande de Pilares - Divulgação

Publicado 10/08/2021 19:01

Rio - O cantor Xande de Pilares será a grande atração do Samba do Zé, que vai agitar Campo Grande, na Zona Oeste, no próximo domingo (15), a partir do meio-dia. O evento será comandando pelo grupo Sambe Como Uma Mulher e contará, ainda, com as participações de Criss Massa, Renato Dhimuier, Salame Valério e Claudinho DJ.

O show vai acontecer no Alma de Boêmio, que fica na Estrada da Cachamorra 782, respeitando todos os protocolos sanitários de segurança exigidos pela Prefeitura do Rio, de acordo com os organizadores.

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 350. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 97416-4866 e (21) 99337-3139. A classificação é 12 anos. Vendas pela internet: https://bit.ly/3lVYRuX