Publicado 10/08/2021 18:41 | Atualizado 10/08/2021 18:44

Pensando em maneiras de se conectar ainda mais com seus pequenos fãs, Luccas Neto se juntou a plataforma Polen, que permite que os usuários comprem vídeos com mensagens personalizadas de seus ídolos cadastrados. Os valores arrecadados pelo artista serão convertidos em doações.

Os vídeos são comprados pelos fãs dos artistas, e o valor varia de acordo com cada talento. No caso do Luccas, os valores arrecadados com os vídeos-Polen estão sendo 100% revertidos em doações e ações para o Retiro dos Artistas.

“Acho importante estreitar laços com meus fãs e poder fazer com que se sintam parte do meu universo de alguma forma. Além disso, a Polen me possibilita estar engajado em ações sociais também, onde posso reverter integralmente o valor arrecadado na compra dos vídeos para alguma instituição, como é o caso do Retiro dos Artistas. Estou muito feliz em poder integrar esse projeto”, comenta Luccas.