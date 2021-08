Cantora Marysa Alfaia - Divulgação

Publicado 10/08/2021 18:29 | Atualizado 10/08/2021 18:35

Rio - Autor de sucessos como 'Kátia Flávia, a Godiva do Irajá' e 'Rio 40 Graus', imortalizadas na voz de Fernanda Abreu, o compositor Fausto Fawcett é o parceiro da cantora franco-brasileira Marysa Alfaia no lançamento do single 'Transe Forró Funk'. O público poderá conferir a nova canção, inédita no Brasil, a partir do dia 20 de agosto em todas as plataformas digitais, através do selo Caravela Records e distribuição da Warner Music.

"Minha formação musical sempre foi marcada pela 'fusão de gêneros'. Por isso decidimos unir o funk soul de sotaque carioca com o forró, ritmo que traz um tempero nordestino marcante no meu seio familiar. Com essa ideia, o Fausto criou a letra a partir de uma personagem (a sereia) que conduz o ouvinte em uma experiência musical surpreendente, atraente e dançante, como em um transe", explica Marysa, que já está em turnê para a divulgação do novo single na Europa, em países como Suíça, Espanha e França.

'Transe Forró Funk' fez parte do primeiro álbum da cantora Marysa Alfaia lançado em 2005 na Espanha, o 'Na Batida da Alfaia'. A canção também comemora os 11 anos do show 'Marysa Alfaia Live in Rio', realizado em 2010 no Canecão, onde Fausto e Marysa cantaram juntos a parceria pela primeira vez.

Para o cantor, o lançamento representa a celebração da longa amizade com Marysa a partir de conversas e aventuras pela cidade do Rio. "Nosso ponto de partida é o Bar Eclipse, do posto seis de Copacabana, onde existe o trânsito de múltiplos transes sociais que desemboca nessa encruzilhada de emoções da cidade. Ali se encontra com o forró, num quase mantra, que chama a letra, o groove na percussão e no acordeon de naipe roqueiro do forró funk. Tudo isso ganha força na potente e sedutora voz de Marysa, que deixa na cabeça do ouvinte uma marca indelével e deliciosa de fantasia sonora", define Fausto.